Испания

Испанские гранды продолжают оставаться на вершине, несмотря на пандемию коронавируса.

Международная консалтинговая компания Deloitte опубликовала финансовую отчетность топ-20 клубов Европы по итогам минувшего сезона-2019/20.

В минувшем сезоне двадцатка лучших клубов Европы заработала 8,2 млрд евро, что было на 12% меньше, чем в сезоне-2018/19 (9,3 млрд евро).

Кампания отмечает, что в основном это связано с потерей доходов от трансляций, а также от отмененных или перенесенных матчей, которые затем проводились за закрытыми дверями из-за Covid-19.

По оценкам Deloitte суммарный доход клубов в нынешнем сезоне станет еще меньше на 2 млрд евро в результате коронавируса.

По итогам минувшего сезона самый большой доход зафиксировала Барселона — 715,1 млн евро, что почти на 125 млн евро ниже, чем было в сезоне-2018/19.

Второе место в рейтинге занял мадридский Реал (714,9 млн евро), а тройку лучших замкнула Бавария (634,1 млн евро).

Топ-20 клубов по финансовым показателям:

1. Барселона (Испания) — 715,1 млн евро

2. Реал (Испания) — 714,9

3. Бавария (Германия) — 634,1

4. Манчестер Юнайтед (Англия) — 580,4

5. Ливерпуль (Англия) — 558,6

6. Манчестер Сити (Англия) — 549,2

7. ПСЖ (Франция) — 540,6

8. Челси (Англия) — 469,7

9. Тоттенхэм (Англия) — 445,7

10. Ювентус (Италия) — 397,9

11. Арсенал (Англия) — 388

12. Боруссия Дортмунд (Германия) — 365,7

13. Атлетико (Испания) — 331,8

14. Интер (Италия) — 291,5

15. Зенит (Россия) — 236,5

16. Шальке (Германия) — 222,8

17. Эвертон (Англия) — 212

18. Лион (Франция) — 180,7

19. Наполи (Италия) — 176,3

20. Айнтрахт (Германия) — 174.