Испания

Каталонский клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

Барселона имеет проблемы в вопросе выплаты зарплат футболистам.

Как сообщает COPE, Барселоне пришлось взять кредит, чтобы выплатить зарплату игрокам. Отмечается, что "сине-гранатовые" не заплатили команде в декабре и январе, однако заявили, что задолженность будет погашена в феврале.

Как правило, игроки получают деньги два раза в год – летом и зимой. В нынешних условиях футболисты должны были получить зарплаты в уже урезанном размере, ведь клуб договорился с ними о снижении. Также, игроки были вынуждены отказаться от всех возможных бонусов в текущем сезоне.

Например: футболист, получавший до пандемии 10 млн евро в год, после сокращения заработает 5,8 млн. Оставшиеся деньги должны быть выплачены в течение четырех последующих сезонов.

Ранее сообщалось, что Барселона все еще должна Ливерпулю около 30 млн евро за Коутиньо.