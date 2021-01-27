Опытный хавбек продолжит выступать за мадридский гранд.
Лука Модрич, Getty Images
27 января 2021, 17:59
Центральный полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский Реал в конце текущего сезона, когда его контракт должен подойти к своему завершению.
Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, 35-летний хорват согласовал с руководством "сливочных" все условия нового соглашения, сроки и финансовые детали которого не уточняются.
Отмечается, что продление контракта "неизбежно" и является лишь вопросом, поэтому Модрич продолжит выступать за Реал в дальнейшем.
В текущем сезоне хорватский хавбек провел в футболке мадридского гранда 25 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.
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