Испания

Опытный хавбек продолжит выступать за мадридский гранд.

Центральный полузащитник Лука Модрич не покинет мадридский Реал в конце текущего сезона, когда его контракт должен подойти к своему завершению.

Как сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо, 35-летний хорват согласовал с руководством "сливочных" все условия нового соглашения, сроки и финансовые детали которого не уточняются.

Отмечается, что продление контракта "неизбежно" и является лишь вопросом, поэтому Модрич продолжит выступать за Реал в дальнейшем.

В текущем сезоне хорватский хавбек провел в футболке мадридского гранда 25 поединков, в которых забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

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