Аргентинец в очередной раз вписал свое имя в историю.
Лионель Месси, getty images
27 января 2021, 22:58
Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны в поединке 1/8 финала Кубка Испании.
Благодаря этому аргентинский нападающий стал рекордсменом "сине-гранатовых" по количеству матчей в Кубке Испании, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.
Лионель Месси записал на свой счет 76 поединок у предыдущего рекордсмена, Хосепа Самитьера, было 75 игр.
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