Испания

Аргентинец в очередной раз вписал свое имя в историю.

Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны в поединке 1/8 финала Кубка Испании.

Благодаря этому аргентинский нападающий стал рекордсменом "сине-гранатовых" по количеству матчей в Кубке Испании, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

🔝 Leo #Messi surpasses Josep Samitier on Club list of most all-time Copa del Rey appearances!



🐐 7️⃣6️⃣

Josep Samitier 7️⃣5️⃣

Andrés Iniesta 7️⃣3️⃣

Vicenç Piera 7️⃣1️⃣

Xavi 7️⃣0️⃣ pic.twitter.com/6tDTf9IUeZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 27, 2021

Лионель Месси записал на свой счет 76 поединок у предыдущего рекордсмена, Хосепа Самитьера, было 75 игр.

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