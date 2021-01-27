Лионель Месси вышел в стартовом составе Барселоны в поединке 1/8 финала Кубка Испании.

Благодаря этому аргентинский нападающий стал рекордсменом "сине-гранатовых" по количеству матчей в Кубке Испании, сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба.

Лионель Месси записал на свой счет 76 поединок у предыдущего рекордсмена, Хосепа Самитьера, было 75 игр.

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