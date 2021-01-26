Испания

Аргентинец сможет принять участие в матче Кубка Испании.

Лидер и капитан Барселоны Лионель Месси вернулся в заявку "блаугранас" и сможет принять участие в ближайшем матче Кубка Испании против Райо Вальекано. Об этом сообщает пресс-служба Барселоны.

33-летний аргентинец отбывал двухматчевую дисквалификацию за удаление в поединке Суперкубка Испании против Атлетика, из-за чего пропустил игры с Корнельей и Эльче.

Также отметим, что в заявку отсутствует защитник Сержиньо Дест, который восстанавливается после мышечной травмы.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето, Арнау Тенас.

Защитники: Хорди Альба, Рональд Араухо, Клеман Ленгле, Самуэль Умтити, Хуниор Фирпо, Оскар Мингеса.

Полузащитники: Серхио Бускетс, Миралем Пьянич, Френки де Йонг, Усман Дембеле, Рикард Пуч, Педри, Франсишку Тринкан, Илаиш Мориба.

Нападающие: Лионель Месси, Антуан Гризманн, Мартин Брайтвейт.

Поединок 1/8 финала Кубка Испании Райо Вальекано — Барселона состоится завтра, 27 января, в 22:00 по киевскому времени.