Испания

Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал финансовое положение своего клуба.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о финансовых трудностях каталонского клуба в связи с пандемией коронавируса.

"Клубы терпят убытки из-за коронавируса. Барселона страдает еще и из-за того, что нет туристов. У всех клубов сейчас довольно плохие финансовые показатели. Такое положение не только у нас.

Снизив зарплаты, мы все помогли Барселоне. Я не знаю, правда ли это то, что выплаты задерживают. Нужно это уточнить. А пока я не могу отвечать на такие вопросы", – цитирует Кумана Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона взяла кредит для выплаты зарплаты игрокам.

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