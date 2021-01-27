Наставник "сине-гранатовых" прокомментировал финансовое положение своего клуба.
Рональд Куман, Getty Images
27 января 2021, 12:33
Главный тренер Барселоны Рональд Куман высказался о финансовых трудностях каталонского клуба в связи с пандемией коронавируса.
"Клубы терпят убытки из-за коронавируса. Барселона страдает еще и из-за того, что нет туристов. У всех клубов сейчас довольно плохие финансовые показатели. Такое положение не только у нас.
Снизив зарплаты, мы все помогли Барселоне. Я не знаю, правда ли это то, что выплаты задерживают. Нужно это уточнить. А пока я не могу отвечать на такие вопросы", – цитирует Кумана Marca.
Ранее сообщалось, что Барселона взяла кредит для выплаты зарплаты игрокам.
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