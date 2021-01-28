Испания

В ворота команды из Сегунды Б влетело шесть безответных мячей.

Гранада в поединке 1/8 финала Кубка Испании разгромила Навалькарнеро со счетом 6:0.

Счет в матче был открыт уже на девятой минуте, а его автором стал Герман Санчес. Спустя 15 минут второй мяч в ворота гостей забил Альберто Соро, а через восемь минут голом отметился Федерико Вико. На 34-й минуте Роберто Сольдадо забил четвертый мяч в ворота гостей и довел счет до разгромного.

Во втором тайме Гранада забила еще два мяча в ворота Димитри Фулькье и Хорхе Молина.

Таким образом, Гранада вышла в четвертьфинал Кубка Испании, куда уже прошли Вильярреал, Альмерия, Барселона, Леванте, Севилья и Бетис.

Навалькарнеро — Гранада 0:6

Голы: Санчес, 9, Соро, 24, Вико, 32, Сольдадо, 34, Фулькье, 72, Молина, 78.

Гранада: Эскандель — Кини (Вальехо, 84), Герман Санчес (Пепе Санчес, 72), Перес, Диас — Этеки, Соро — Пуэртас, Вико (Фулькье, 65), Молина — Сольдадо (Исма Руис, 46).

Предупреждение: Перес.