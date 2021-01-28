Босниец может вернуться в состав "горожан".
Эдин ДЖеко, getty images
28 января 2021, 22:59
Агент Эдина Джеко предложил услуги футболиста Манчестер Сити, сообщает издание Corierre dello Sport.
Боснийский нападающий после конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой вынужден покинуть команду.
Эдин Джеко в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.
Напомним, что ранее услуги опытного форврда предложили другому клубу из АПЛ — Манчестер Юнайтед.