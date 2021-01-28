Агент Эдина Джеко предложил услуги футболиста Манчестер Сити, сообщает издание Corierre dello Sport.

Боснийский нападающий после конфликта с главным тренером команды Паулу Фонсекой вынужден покинуть команду.

Эдин Джеко в текущем сезоне провел 20 поединков, в которых забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

Напомним, что ранее услуги опытного форврда предложили другому клубу из АПЛ — Манчестер Юнайтед.