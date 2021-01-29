Смотрите обзор игры Кубка Испании.
ФК Гранада
29 января 2021, 09:22
В рамках 1/8 финала Кубка Испании Навалькарнеро, который неожиданно дошел до данной стадии, крупно уступил Гранаде (0:6).
За "насридов" забивали Герман Санчес, Альберто Соро, Федерико Вико, Роберто Сольдадо, Димитри Фулькье и Хорхе Молина.
Вашему вниманию видео голов и обзор встречи:
Навалькарнеро — Гранада 0:6
Голы: Санчес, 9, Соро, 24, Вико, 32, Сольдадо, 34, Фулькье, 72, Молина, 78.
Гранада: Эскандель — Кини (Вальехо, 84), Герман Санчес (Пепе Санчес, 72), Перес, Диас — Этеки, Соро — Пуэртас, Вико (Фулькье, 65), Молина — Сольдадо (Исма Руис, 46).
Предупреждение: Перес.