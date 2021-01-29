Испания

Мадридцы по-прежнему не могут договориться с опытным защитником.

Реал не собирается улучшать предложение по контракту для Серхио Рамоса, который может покинуть клуб уже этим летом.

"Королевский клуб" уверен, что ни один из других клубов не предложит испанскому защитнику большую заработную плату, чем мадридцы, сообщает Marca.

В текущем сезоне Серхио Рамос провел в футболке Реала 18 поединков во всех турнирах, в которым ему удалось отметиться тремя голами и одной результативной передачей.

Ранее сообщалось, что капитаном "королевского" клуба интересуются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.