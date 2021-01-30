Испания

Команда Диего Симеоне лишилась двух основных футболистов.

Защитник Марио Эрмосо и полузащитник Янник Феррейра Карраско сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба "матрасников".

Оба футболиста мадридского клуба отправлены на самоизоляцию в свои дома.

В нынешнем сезоне Эрмосо провел 20 поединков, в которых забил два мяча и отдал один ассист. У Карраско 19 матчей — три гола и пять результативных передач.

Свой ближайший матч Атлетико проведет завтра, 31 января, в рамках 21-го тура Ла Лиги против Кадиса. Матч начнется в 17:15 по киевскому времени.