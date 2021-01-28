Испания

Маркос Пауло доиграет нынешний сезон в Бразилии.

Вингер Флуминенсе Маркос Пауло продолжит свою карьеру в мадридском Атлетико, сообщает Marca.

19-летний бразилец присоединиться к составу "матрасников" летом после завершения нынешнего сезона, подписав контракт до 2026 года.

Атлетико хотел провести трансфер зимой, но футболист и Флуминенсе настояли на том, чтобы переход состоялся будущим летом.

Помимо "матрасников" в услугах молодого бразильца были заинтересованы Парма и Интер, а также киевское Динамо.

В нынешнем сезоне Пауло провел 26 матчей, в которых забил три мяча и отдал три ассиста.