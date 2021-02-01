Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 21-го тура испанской Ла Лиги.
Барселона — Атлетик, Getty Images
01 февраля 2021, 11:00
Каталонская Барселона в домашнем поединке в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги столкнулась с острой необходимостью брать реванш у Атлетика из Бильбао за поражение в недавно прошедшем розыгрыше Суперкубка Испании. Поединок на Камп Ноу открывало блестящее исполнение штрафного удара от Лионеля Месси, однако после перерыва Давид Альба срезал мяч в сетку собственных ворот, в результате чего Антуану Гризманну под занавес встречи пришлось добывать победу для своей команды (2:1).
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Барселона
— Атлетик 2:1
Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 — Альба, 49 (автогол).
Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба – Пьянич (Роберто, 67), де Йонг, Педри – Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Месси, Гризманн (Ленгле, 84).
Атлетик: Симон – Капа (Лекуэ, 84), Альварес, Мартинес, Бершиш — Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсия, Венседор (Весга, 66), Муниаин — Гарсия, Уильямс (Вильялибре, 84).
Предупреждения: де Йонг, 47 — Рауль Гарсия, 33, Альварес, 40, Капа, 78.