Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка 21-го тура испанской Ла Лиги.

Каталонская Барселона в домашнем поединке в рамках 21-го тура испанской Ла Лиги столкнулась с острой необходимостью брать реванш у Атлетика из Бильбао за поражение в недавно прошедшем розыгрыше Суперкубка Испании. Поединок на Камп Ноу открывало блестящее исполнение штрафного удара от Лионеля Месси, однако после перерыва Давид Альба срезал мяч в сетку собственных ворот, в результате чего Антуану Гризманну под занавес встречи пришлось добывать победу для своей команды (2:1).

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

— Атлетик 2:1

Голы: Месси, 20, Гризманн, 74 — Альба, 49 (автогол).

Барселона: Тер Штеген — Мингеса, Араухо, Умтити, Альба – Пьянич (Роберто, 67), де Йонг, Педри – Дембеле (Брэйтуэйт, 87), Месси, Гризманн (Ленгле, 84).

Атлетик: Симон – Капа (Лекуэ, 84), Альварес, Мартинес, Бершиш — Де Маркос (Беренгер, 67), Гарсия, Венседор (Весга, 66), Муниаин — Гарсия, Уильямс (Вильялибре, 84).

Предупреждения: де Йонг, 47 — Рауль Гарсия, 33, Альварес, 40, Капа, 78.