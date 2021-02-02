Испания

В испанском футболе разгорелся очередной скандал.

Реал подозревает Барселону в несоблюдении правил финансового фэйр-плей после утечки информации из контракта Лионеля Месси, сообщает Marca.

Источник отмечает, что на конференциях, которые были посвящены вопросам финансовой честности, уже не раз возникал вопрос: как Барселона соблюдает ФФП и испытывает серьезные трудности с финансами.

Мадридцы попросили УЕФА и Ла Лигу проконтролировать возникшую ситуацию, чтобы все клубы были в равных условиях.

Ранее стали известны подробности контракта Лионеля Месси с Барселоной — аргентинец очень дорого обходится клубу.