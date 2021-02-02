В испанском футболе разгорелся очередной скандал.
Лионель Месси, getty images
02 февраля 2021, 00:47
Реал подозревает Барселону в несоблюдении правил финансового фэйр-плей после утечки информации из контракта Лионеля Месси, сообщает Marca.
Источник отмечает, что на конференциях, которые были посвящены вопросам финансовой честности, уже не раз возникал вопрос: как Барселона соблюдает ФФП и испытывает серьезные трудности с финансами.
Мадридцы попросили УЕФА и Ла Лигу проконтролировать возникшую ситуацию, чтобы все клубы были в равных условиях.
Ранее стали известны подробности контракта Лионеля Месси с Барселоной — аргентинец очень дорого обходится клубу.