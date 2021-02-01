Испания

Стали известны подробности еще одного пункта утекшего в Сеть контракта.

В последний день января 2021 года Испанское издание El Mundo del Siglo XXI шокировало футбольный мир публикацией якобы соглашения аргентинского нападающего Лионеля Месси с каталонской Барселоной, в котором были указаны финансовая информация относительно данного сотрудничества.

Так, помимо баснословной зарплаты в 555 237 619 евро (до вычета налогов), которая тут же стала поводом для критики со стороны общественности, на фоне проблем с пандемией COVID-19, журналисты отметили достаточно интересный пункт в сделке.

Согласно опубликованным данным, Лионель Месси гарантировано получит выплату за лояльность в размере 39 млн евро в конце действия текущего соглашения, вне зависимости от того, будет ли он продолжать свои отношения с Барселоной. Данный пункт вступит в силу в середине июля 2021 года — через две недели после последнего дня действия контракта футболиста.

Примечательно, что даже в случае ухода в подходящее к завершению зимнее трансферное окно, обязательства по выплате средств в сторону игрока с Барселоны не были бы сняты.

Напомним, что Месси уже заявил о намерении судиться с изданием, которое опубликовало содержание его контракта, а экс-президент Барселоны Хосеп Бартомеу сообщил, что не имеет отношения к "сливу" информации в Сеть. При этом, скандальная ситуация не помешала аргентинцу забить свой 650-й гол за "блаугранас" в недавнем матче против Атлетика из Бильбао (2:1).