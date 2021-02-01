Испания

Главный тренер Барселоны Рональд Куман считает, что "крысам" не место в клубе.

Рональд Куман требует провести внутреннее расследование по поводу скандала с появлением в El Mundo данных о контракте Лионеля Месси.

"Необходимо выяснить, виновен ли кто-то из сотрудников Барселоны в утечке информации, – цитирует тренера Sky Sports. – И если таковые будут обнаружены, они должны быть немедленно уволены. Таким людям не место в клубе".

Барселона сообщила, что подаст в суд на El Mundo за разглашение конфиденциальной финансовой информации.

Ранее в "сливе" данных о контракте Месси обвинили экс-президента Барселоны Хосепа Марию Бартомеу.

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