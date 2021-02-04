Испания

В Мадриде недовольны бразильским вингером.

Реал нацелился на подписание полузащитника Манчестер Сити Рияда Мареза, утверждает издание Mundo Deportivo.

В мадридском клубе обеспокоены уровнем игры, который демонстрирует Винисиус Джуниора и хотят подписать алжирца.

Рияд Марез в текущем сезоне провел 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми голами и тремя ассистами.

Отметим, что Реал также испытывает проблемы с Эденом Азаром, который не может избавиться от травм и набрать необходимую форму.