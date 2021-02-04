Испания

Массимилиано Аллегри и Рауль могут сменить француза и возглавить "сливочных".

Руководство мадридского Реала продолжает рассматривать возможные варианты на замену главному тренеру Зинедину Зидану и уже определило двух первых кандидатов. Об этом сообщает Cadena SER.

По информации источника, главными кандидатами на место 48-летнего француза являются Массимилиано Аллегри и Рауль.

Рауль в настоящее время возглавляет молодежную команду "сливочных", вместе с которой он в прошлом году одержал победу в Юношеской лиге УЕФА. Однако опыт его работы все еще маловат по мнению высшего руководства.

Вариант с Аллегри более оптимистичный, так как он сейчас свободен. Его последними клубами были Милан и Ювентус, вместе с которыми он шесть раз становился чемпионом Серии А.

Также отмечается, что Реал может обратить внимание на наставника Лейпцига Юлиана Нагельсманна.

Ранее сообщалось, что Зидана уволят из Реала, если он не выиграет Лигу чемпионов.