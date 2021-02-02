Испания

Зинедин Зидан должен выиграть Лигу чемпионов, чтобы сохранить свою работу.

Будущее главного тренера Зинедина Зидана в мадридском Реале зависит от выступлений "сливочных" в Лиге чемпионов. Об этом сообщает AS.

По информации источника, руководство клуба оценило работу французского специалиста и теперь выдвинуло условие, при котором Зидан может сохранить свое тренерское кресло.

В настоящее время Реал вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, а в чемпионате у "сливочных" солидное отставание от Атлетико.

Таким образом, чтобы избежать увольнения, Зидану нужно выиграть Лигу чемпионов.

Напомним, что в 1/8 финала Лиги чемпионов Реал сыграет против Аталанты, в которую вчера перебрался хавбек Шахтера Виктор Коваленко. Матчи пройдут 24 февраля и 10 марта.