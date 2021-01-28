Итальянский специалист заменит Паулу Фонсеку.
Массимилиано Аллегри, Getty Images
28 января 2021, 21:48
Итальянский специалист Массимилиано Аллегри предстоящим летом станет главным тренером Ромы, сообщает Radio Radio.
По информации источника, 53-летний итальянец уже согласовал с "волками" двухлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.
Отмечается, что зарплата Аллегри будет выше, чем у нынешнего наставника Ромы Фонсеки, но ниже, чем та, которая была у него в Ювентусе. Она составит около 4,5 млн евро за сезон.
Этот контракт вступит в силу, если Рома квалифицируется в Лигу чемпионов. Если ситуация с Фонсекой будет ухудшаться, то Аллегри может возглавить римлян раньше срока.
После 19 туров Рома набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.