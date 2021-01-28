Италия

Итальянский специалист заменит Паулу Фонсеку.

Итальянский специалист Массимилиано Аллегри предстоящим летом станет главным тренером Ромы, сообщает Radio Radio.

По информации источника, 53-летний итальянец уже согласовал с "волками" двухлетний контракт с возможностью продления на еще один сезон.

Отмечается, что зарплата Аллегри будет выше, чем у нынешнего наставника Ромы Фонсеки, но ниже, чем та, которая была у него в Ювентусе. Она составит около 4,5 млн евро за сезон.

Этот контракт вступит в силу, если Рома квалифицируется в Лигу чемпионов. Если ситуация с Фонсекой будет ухудшаться, то Аллегри может возглавить римлян раньше срока.

После 19 туров Рома набрала 37 очков и занимает третье место в турнирной таблице Серии А.