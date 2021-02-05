Испания

Французский тренер резко ответил журналистам.

В предстоящем туре чемпионата Испании Реалу предстоит поединок против Уэски. Зинедин Зидан остался очень недоволен вопросами прессы на конференции и дал волю эмоциям после вопросов о его будущем.

"Вы серьезно? Мы выиграли Ла Лигу в прошлом сезоне. Мы — Реал Мадрид. В следующем году могут быть какие-то изменения. Но в этом году у нас есть право на борьбу. Давайте бороться.

Мы выиграли чемпионат в прошлом году, а не 10 лет назад. Проявите немного уважения к этому. Вы [журналисты] много говорите. Но вы должны взять на себя ответственность. Скажите мне в лицо: я хочу, чтобы ты ушел. Мы хотим, чтобы ты ушел. Но ты должен сказать это мне, а не за моей спиной",- приводит слова Зидана ESPN.

Напомним, что "Королевский клуб" на данный момент допускает уход французского тренера и рассматривает другие кандидатуры.