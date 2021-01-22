Главный тренер Реала Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт "королевского" клуба.

Французский специалист, вероятно, пропустит встречи "сливочных" с Алавесом (23-го января) и Леванте (30-го января). 

Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в лиссабонской Бенфике, а также положительный тест на COVID-19 получил наставник резервной команды Реала Рауль и форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро