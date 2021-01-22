Испания 22 января 2021, 14:11 Зидан заразился коронавирусом Наставник "сливочных" пропустит ближайшие матчи своего клуба. Зинедин Зидан, Getty Images 22 января 2021, 14:11 Главный тренер Реала Зинедин Зидан сдал положительный тест на коронавирус, об этом сообщает официальный сайт "королевского" клуба. Французский специалист, вероятно, пропустит встречи "сливочных" с Алавесом (23-го января) и Леванте (30-го января). Ранее сообщалось, что вспышка коронавируса зафиксирована в лиссабонской Бенфике, а также положительный тест на COVID-19 получил наставник резервной команды Реала Рауль и форвард Манчестер Сити Серхио Агуэро. Люди Зинедин Зидан Команды Реал Мадрид Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте