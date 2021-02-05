Испания

Мадридцы хотят определиться с будущим испанского защитника.

Реал установил дедлайн для переговоров с Серхио Рамосом о новом контракте, сообщает издание ABC Deportes.

Как утверждает источник, "королевский клуб" планирует определиться с будущим капитана команды до марта.

Отметим, что Реал предложил Серхио Рамосу продлить соглашение на два года с 10-процентным сокращением заработной платы, но защитника не устраивает финансовая сторона вопроса.

Ранее сообщалось, что капитаном "королевского" клуба интересуются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.