Мадридцы хотят определиться с будущим испанского защитника.
Серхио Рамос, фото getty images
05 февраля 2021, 22:30
Реал установил дедлайн для переговоров с Серхио Рамосом о новом контракте, сообщает издание ABC Deportes.
Как утверждает источник, "королевский клуб" планирует определиться с будущим капитана команды до марта.
Отметим, что Реал предложил Серхио Рамосу продлить соглашение на два года с 10-процентным сокращением заработной платы, но защитника не устраивает финансовая сторона вопроса.
Ранее сообщалось, что капитаном "королевского" клуба интересуются Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.