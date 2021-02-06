Испания

Защитник каталонского клуба рассказал о ходе процесса восстановления после тяжелой травмы.

Центральный защитник каталонской Барселоны Жерар Пике продолжает процесс восстановления от тяжелой травмы колена в ноябре прошлого года, все еще находясь вне полноценного тренировочного процесса. Однако в честь его 34-го дня рождения пресс-служба клуба взяла у испанского футболиста интервью, в котором он рассказал о своем текущем состоянии и поделился планами на будущее.

"Я восстанавливаюсь быстрее, чем я ожидал. Мне еще предстоит много часов монотонного бега ради того, чтобы просто перейти к работе с мячом. Я принял решение использовать консервативный метод борьбы с травмой колена, и, похоже, он работает отлично".

Пока Пике продолжает находится в лазарете, его команде пришлось подыскивать замену опытному исполнителю. Барселона решила сделать ставку на воспитанника уругвайской школы футбола Рональда Араухо, способности которого Жерар оценивает достаточно высоко: "Араухо уже был отличным центральным защитником, когда ему было 15 лет. У него есть все для дальнейшего роста.

Он физически силен, быстр и хорошо контролирует мяч. Ла Масия сработала с ним очень хорошо, и за время своего пребывания в Сегунде Б с молодежной командой он повзрослел, а теперь, играя за первую команду, он просто дождался своего шанса. Считаю, что мы все должны помочь ему стать лучшим игроком на данной позиции".

Ни для кого не является секретом, что Жерар Пике намерен поработать в роли футбольного функционера, поле завершения карьеры профессионального игрока. На этом фоне, совершенно очевидным образом выглядит тот факт, что не остался в стороне от обсуждений предстоящих выборов каталонской Барселоны: "Сейчас клубу предстоит пережить выборы, и я надеюсь, что все его члены получат возможность проголосовать в условиях ограничения COVID-19. Все три кандидата компетентны. Нам нужно смотреть в будущее".

В период межсезонья Барселону терзали сомнения о будущем в клубе для Лионеля Месси, однако аргентинский звездный форвард остался в команде, чему Пике оказался несказанно рад: "Летом произошли события, которые закончились наилучшим для клуба образом — Лео остался в Барсе. Я вижу его очень счастливым прямо сейчас, и то, что он играет вместе с нами, — гарантия нашего успеха".

Напоследок, Жерар поделился планами на ближайшее будущее: "Я уйду на пенсию в Барселоне. Я всегда это говорил. Я играю в футбол, потому что представляю этот клуб. Я не вижу себя в другой команде. У меня не было бы мотивации, это была бы другой коллектив", — подытожил испанский защитник.

Свой следующий матч каталонская Барселона проведет 7 февраля, когда сразится на выезде против севильского Бетиса. Начало в 22:00 по киевскому времени.