Тесты

В день рождения защитника Барселоны мы предлагаем вам пройти наш традиционный квиз.

Жерар Пике — достаточно неординарная личность в мировом футболе. Это сильнейший исполнитель, который любит остро шутить в соцсетях, подкалывая всех вокруг, давать огненные интервью и многое другое. Пике ведет бурную околофутбольную жизнь и никогда никого не стесняется.

Это не мешает ему в свои 34 года оставаться востребованным в одном из сильнейших клубов мира. Сейчас Жерар продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, а мы же предлагаем вам в день рождения защитника проверить свои знания о нем.



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о великих клубах, тренерах и футболистах.

В комментариях можете писать, тест о ком или о чем вы бы хотели увидеть следующим.