Испания

Наставник каталонской Барселоны прокомментировал информацию о новой операции для своего подопечного.

Согласно недавно опубликованной информации относительно необходимости новой операции для нападающего каталонской Барселоны Анссумане Фати, сроки возвращения 18-летнего футболиста "блаугранас" сместились во временно промежутке на неопределенную величину.

Поскольку ранее было запланировано, что игрок завершит полный цикл восстановления в марте 2021 года, то применение повторного оперативного вмешательства может поставить крест возможности на возвращения футболиста в текущем сезоне.

Впрочем, главный тренер Барселоны Рональд Куман вполне готов проявить терпение в столь сложный момент для своего подопечного, о чем рассказал в интервью ежедневному изданию El Mundo Deportivo.

"При всем моем уважении, я не тот человек, который может говорить о сроках выздоровлении Ансу, — сказал нидерландский специалист, — Мы должны проявить терпение и поберечь его и без того хрупкое здоровье. Если будут новости, клуб сообщит их широкой общественности.

Самое главное сейчас, что каждый новый день приближает момент его возвращение на поле. У него впереди прекрасно будущее в профессиональной карьере, поэтому в столь тонкий момент лучше лишний раз перестраховаться".

Напомним, что ранее наставник сборной Испании Луис Энрике заверял, что до последнего момента будет рассчитывать на Фати при составлении итоговой заявки на чемпионат Европы-2020.

Следующий матч каталонская Барселона проведет в гостях у андалузской Севильи в рамках Кубка Испании.