Испания

Молодому форварду грозит повторная операция.

Восстановление молодого нападающего Барселоны Ансу Фати может затянуться на неопределенный срок, сообщает AS.

Фати получил серьезную травму колена в начале ноября прошлого года и спустя пару дней он перенес операцию. Прогнозировалось, что он может пропустить около четырех месяцев.

По информации источника, восстановление молодого таланта "блаугранас" затянется, так как ему грозит повторная операция. У футболиста отекает колено и ему приходиться снижать нагрузки, поэтому процесс восстановления затягивается.

Таким образом, Фати, скорее-всего, пропустит поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.