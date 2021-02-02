Молодому форварду грозит повторная операция.
Ансу Фати, Getty Images
02 февраля 2021, 12:04
Восстановление молодого нападающего Барселоны Ансу Фати может затянуться на неопределенный срок, сообщает AS.
Фати получил серьезную травму колена в начале ноября прошлого года и спустя пару дней он перенес операцию. Прогнозировалось, что он может пропустить около четырех месяцев.
По информации источника, восстановление молодого таланта "блаугранас" затянется, так как ему грозит повторная операция. У футболиста отекает колено и ему приходиться снижать нагрузки, поэтому процесс восстановления затягивается.
Таким образом, Фати, скорее-всего, пропустит поединки 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ.