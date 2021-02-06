Украина

Легендарный хорват рассказал о причинах своего поступка.

Нынешний директор Шахтера по футболу в бытность футболистом отказался от предложения перейти в Барселону.

"Впервые публично говорю об этом — я отказал Барселоне. Решило сердце. В то время шла война. Мы были в Киеве два года.

Я чувствовал, что подведу фанатов, даже когда президент сказал, что будет уважать любое мое решение", — приводит слова хорвата Slobodna Dalmacija.

Отметим, что летом 2018-го года Дарио Срна на правах свободного агента перебрался в итальянский Кальяри, за который сыграл один сезон.

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