Испания

Предвыборная кампания на престижную должность продолжается полным ходом.

Один из кандидатов на пост президента каталонской Барселоны, Тони Фрейша, в интервью испанскому изданию Marca рассказал, каким образом будет бороться с серьезным финансовым кризисом внутри клуба, в случае своего избрания на руководящий пост "блаугранас".

"Мы будем делать то же, что и другие компании — сокращать расходы. У нас есть видение, как можно это сделать наиболее эффективным образом. Это предполагает серьезные разговоры с футболистами. В особенности — один из них", — намекнул Фрейша на Лионеля Месси, данные о зарплатной ведомости которого в недавнем прошлом утекли в сеть.

"Сам Месси уже заявлял, что он осведомлен о ситуации в клубе, и считает необходимым искать выходы из тяжелого положения еще до конца пандемии. Мы будем делать все необходимое для возрождения Барсы, поскольку у нас попросту нет больше права терять время.

Наша программа подразумевает конечный прирост дохода на 150 млн евро в год, треть из которых уйдет на выплату по долговым обязательствам".

В тяжелом финансовом положении "блаугранас" Фрейша винит предыдущее руководство и пандемию коронавируса COVID-19: " Барселона — самый большой клуб в мире, и, несмотря на ситуацию, мы должны оставаться оптимистами, потому что клубу все равно необходимо двигаться вперед.

Мы пришли в данное положение в результате сочетания двух факторов: совета директоров с ошибочной моделью управления и пандемии COVID-19. В 2010 году клуб находился в похожей экономической ситуации, но нам удалось переломить ситуацию, уменьшить долг и выиграть титулы".

"Мы находимся в серьезных долгах, и у нас очень высокий потолок заработных платы, однако игроки получают большие день, но при этом простаивают из-за пандемии, в результате чего теряют рыночную стоимость. Все это — результат ненадлежащей спортивной политики бывшего руководства, поэтому нашим первым решением станет налаживание здорового менеджмента.

Мы — не клуб, который зарабатывает на покупке/продаже игроков, или клуб, за которым стоит государство, которое вбухивает колоссальные деньги. Барселона никогда не подпишет игрока за 50 миллионов евро и не продаст его вдвое дороже, потому что, когда он будет стоить 100 миллионов евро, мы и сами хотим, чтобы он был в нашем составе.

Мы должны вернуться к нашей собственной модели управления, чтобы взращивать собственные таланты", — подытожил свой рассказ Фрейша.

Выборы президента Барселоны запланированы на март 2021 года.