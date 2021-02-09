Испания

Форвард Севильи забил семь забитых мячей в шести матчах.

Нападающий Севильи Юссеф Эн-Несири признан лучшим игроком чемпионата Испании по итогам января. Об этом сообщает пресс-служба Ла Лиги.

В минувшем месяце 23-летний марокканец провел шесть поединков, в которых смог отметиться семью забитыми мячами. При этом он оформил два хет-трика — первый в ворота Сосьедада, а второй — Кадиса.

В голосовании на награду футболист Севильи опередил Луиса Суареса, Тони Крооса, Френки де Йонга, Пау Торреса, Серхио Каналеса и Роджера Марти.

Отметим, что Эн-Несири делит второе место в списке лучших бомбардиров Ла Лиги вместе с Лионелем Месси из Барселоны — у них по 13 голов. Первая строчка у форварда Атлетико Суареса, на счету которого 16 мячей.