Испания

Наставник "блаугранас" Рональд Куман определился со списком игроков на полуфинальный поединок Кубка Испании.

Барселона в своем официальном твиттере объявила список футболистов, которые смогут сыграть в матче Кубка Испании против Севильи.

В список из 20 футболистов, которых выбрал наставник "блаугранас" Рональд Куман не попали трое травмированных игроков — Сержиньо Дест, Миралем Пьянич и Мартин Брайтвейт.

Помимо них в лазарете испанского клуба остаются Жерар Пике, Рональд Араухо, Филиппе Коутиньо, Серхи Роберто и Ансу Фати.

Полуфинальный матч Кубка Испании Севилья — Барселона пройдет 10 февраля. Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.