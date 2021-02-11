Испания

Мадридский клуб не намерен удерживать защитника.

Реал не собирается удерживать Рафаэля Варана, а потому готов выслушать предложения по футболисту, сообщает Marca.

Как утверждает источник, "королевский клуб" готов отпустить французского футболиста за 50 миллионов евро.

Причиной такого отношения со стороны Реала является отсутствие заинтересованности Варана в продлении контракта.

На французского защитника претендуют Манчестер Юнайтед, Пари Сен-Жермен, Ювентус и Челси.

В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 24-х матчах своей команды, не отметившись результативными действиями.

Напомним, что сам защитник намерен отправиться на поиски новых вызовов в своей профессиональной карьере уже следующим летом.