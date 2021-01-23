Испания

Французский защитник нуждается в новых вызовах в своей карьере.

Как стало известно испанской газете Sport.es, французский центральный защитник мадридского Реала намерен отправиться на поиски новых вызовов в своей профессиональной карьере уже следующим летом.

27-летний футболист выступает в составе "сливочных" с лета 2011 года, куда перешел из французского Ланса за 10 млн евро, являвшись воспитанником данного клуба.

Варан, как сообщает источник, рассматривает вероятный переход с двух аспектов: его контракт подходит к концу летом следующего года, поэтому он сможет принести клубу определенный доход в виде суммы отступных, а его возраст позволяет рассчитывать на уверенную адаптацию в новых условиях.

Отметим, что не так давно появилась информация, что "галактикос" согласовали четырехлетний контракт с футболистом мюнхенской Баварии Давидом Алабой, однако рискую потерять в конце сезона Серхио Рамоса, с которым не спешат вступать в активную фазу переговоров о продлении контракта.

В новом сезоне Рафаэль Варан принял участие в 24-х матчах своей команды, не отметившись результативными действиями.

Следующая игра мадридского Реала, с возможным участием француза, пройдет 30 января, когда коллектив Зинедина Зидана встретится на своем поле с Леванте.