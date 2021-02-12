Испания

Французский нападающий хочет понять, что будет нужен команде.

Карим Бензема не торопится продлевать контракт с Реалом, сообщает издание Marca.

Французский нападающий хочет оценить свои возможности к моменту истечения текущей сделки — лету 2022-го года.

Бензема не хочет быть игроком ротации и также рассматривает вариант с возвращением в Лион, за который он выступал до 2009-го года.

Бомбардир в ткущем сезоне успел провести за "Королевский клуб" 27 поединков, в которых отметился 16 голами и пятью ассистами.

Напомним, что ране Бензема получил награду Альфредо ди Стефано как лучший игрок прошлого сезона Ла Лиги.