Испания

Стали известны стартовые составы на матч Суперкубка.

В Малаге состоится второй полуфинальный поединок Суперкубка Испании, в котором Реал Мадрид сыграет против Атлетика Бильбао.

Стали известны стартовые составы команд.

Реал: Куртуа — Менди, Рамос, Варан, Васкес — Кроос, Каземиро, Модрич — Азар, Бензема, Асенсио.

Запасные: Лунин, Милитао, Начо, Марсело, Вальверде, Винисиус, Эдегор, Иско, Мариано.

Атлетик: Симон — Баленсиага, Мартинес, Нуньес, Капа — Муньяин, Венседор, Дани Гарсиа, Де Маркос — Уильямс, Рауль Гарсиа.

Запасные: Эскьета, Лекуе, Йерай, Сансет, Сансет, Весга, Морсильо, Вильялибре, Ибай Гомес.

Напомним, что победитель этой пары 17 января сыграет в финале против Барселоны.