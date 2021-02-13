Испания

Приток финансовых средств немецкая команда может ожидать уже в ближайшее время.

Французский нападающий Усман Дембеле летом 2017 года подписал контракт с каталонской Барселоной, который принес его бывшему клубу — дортмундской Боруссии — не только 105 млн евро сиюминутного дохода, но и обеспечил "шмелей" гарантированными дополнительными выплатами, в случае удачных выступлений футболиста в стане "блаугранас".

Так, согласно информации испанского издания Marca, в ближайшее время у "сине-гранатовых" может возникнуть очередной повод заглянуть в и без того исхудавший в последнее время кошелек, в поисках очередных пяти миллионов евро в качестве бонуса за игровые достижения их футболиста.

Речь идет о сумме в 5 млн евро (общий объем дополнительных выплат — 40 млн евро), которые причитаются дортмундской Боруссии за четыре или более сезонов, в которых Дембеле провел 25 матчей.

За три с половиной предыдущих года, которые футболист находится в клубе, Барселона уже успела перечислить на счета немецкого коллектива сумму в 25 млн евро за успехи команды в Лиге чемпионов УЕФА.

Финальный транш в 10 млн евро "шмели" получат лишь в том случае, если в присутствии Дембеле в обойме каталонской команде удастся выиграть два кубка Лиги чемпионов УЕФА.

В текущем сезоне 23-летний футболист уже успел сыграть 24 поединка, в которых отличился 6 забитыми мячами и отдать 4 голевые передачи.

Матч Барселона — Алавес состоится 13 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.