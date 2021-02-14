Испания

Команда Иманола Альгуасила одержала минимальную победу в Ла Лиге.

В поединке 23-го тура испанского чемпионата Реал Сосьедад в гостях одержал минимальную победу над Хетафе со счетом 1:0.

Победу команде Иманола Альгуасила принес забитый мяч в исполнении Александера Исака в середине первого тайма.

Таким образом, Сосьедад набрал 38 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице Ла Лиги, а у Хетафе 24 балла и 13-я строчка.

Хетафе — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Исак, 30

Хетафе: Сория — Оливера (Унал, 73), Шакла, Кабако, Суарес (Кубо, 58) — Кукурелья, Арамбарри, Максимович (Аленья, 58), Ньом — Эрнандес Суарес (Портильо, 73), Хайме Мата (Анхель, 78)

Реал Сосьедад: Ремиро — Монреаль, Субельдия, Элустондо, Сальдуа Бенгоэчеа — Ильярраменди (Гевара, 87), Силва (Ле Норман, 87), Мерино — Оярсабаль (Барренечеа, 79), Янузай (Порту, 74), Исак

Предупреждения: Шакла, Эрнандес Суарес, Портильо — Порту, Барренечеа, Карлос Фернандес