Испанский защитник мадридского Реала проводил свою первую игру за две недели.
Даниэль Карвахаль (слева), Getty Images
14 февраля 2021, 18:25
Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль получил травму в поединке 23-го тура испанского чемпионата, в котором "сливочные" обыгрывают Валенсию со счетом 2:0.
В матче Реал — Валенсия идет второй тайм. На Football.ua доступна тестовая онлайн-трансляция.
29-летний испанец вышел в стартовом составе "сливочных", но уже на 26-й минуте после обработки мяча захромал и попросил замену. Вместо него на поле появился Лукас Васкес.
Для Карвахаля это была первая игра за Реал со 2-го января. В нынешнем сезоне Даниэль провел 12 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.