Испания

Испанский защитник мадридского Реала проводил свою первую игру за две недели.

Защитник мадридского Реала Даниэль Карвахаль получил травму в поединке 23-го тура испанского чемпионата, в котором "сливочные" обыгрывают Валенсию со счетом 2:0.

В матче Реал — Валенсия идет второй тайм. На Football.ua доступна тестовая онлайн-трансляция.

29-летний испанец вышел в стартовом составе "сливочных", но уже на 26-й минуте после обработки мяча захромал и попросил замену. Вместо него на поле появился Лукас Васкес.

Для Карвахаля это была первая игра за Реал со 2-го января. В нынешнем сезоне Даниэль провел 12 матчей, в которых отметился четырьмя ассистами.