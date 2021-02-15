Испания

Французский форвард Барселоны рассказал о совместных выступлениях с Лионелем Месси.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле поделился своими мыслями об игре с лидером "блаугранас" Лионелем Месси, а также назвал аргентинца лучшим игроком в истории футбола.

"Существуют футболисты мирового уровня, играя рядом с которыми ты ежедневно учишься чему-то новому. Мне довелось поиграть с Андресом Иньестой и Луисом Суаресом, которые дали мне массу полезных советов. Лионель Месси, конечно же, не исключение.

Лео — настоящий гений, мне нет смысла расписывать его козыри. Просто гений, лучший игрок за всю историю футбола. Он был моим кумиром, когда я был маленьким, и продолжает вдохновлять меня по сей день. Для меня огромная честь выступать с ним за одну команду.

Когда я пришел в Барселону в 2017-м, мне сразу сказали: "Не оглядывайся назад, когда мяч у Лео. Просто ищи свободное пространство, открывайся. Мяч найдет тебя сам". Мне постоянно твердили это. И когда я начинаю рывок, он всегда дает точный пас. Если не получается, Месси пытается снова. У него словно еще одна пара глаз на затылке", — приводит слова Дембеле пресс-служба УЕФА.

Напомним, что уже завтра возобновятся матчи 1/8 финала Лиги чемпионов, где Барселона сыграет с ПСЖ. Матч запланирован на 16 февраля, а его начало в 22:00 по киевскому времени.