Вильярреал — Бетис 1:2 Видео голов и обзор матча

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Вильярреал - Бетис, getty images
15 февраля 2021, 20:07
Бетис в рамках поединка 23-го тура чемпионата Испании отправился в гости к Вильярреалу и добился победы.
"Огурцы" открыли счет под занавес первой половины игры усилиями Фекира, а затем забили в начале второго тайма — отличился Эерсон. "Желтая субмарина" смогла ответить лишь голом Морено с пенальти.
Обзор матча:
Вильярреал - Бетис 1:2
Голы: Морено, 65 — Фекир, 45, Эмерсон, 52
Вильярреал: Асенхо — Пенья, Фойт (Фер Ниньо, 88), Пау Торрес, Альбиоль, Педраса (Эступиньян, 60) — Баэна (Раба, 61), Парехо — Мой Гомес (Коста, 88), Морено, Алькасер (Бакка, 61).
Бетис: Роблес — Эмерсон, Миранда, Манди, Руис (Сидней, 78) — Родригес, Каналес, Фекир, Гуардадо, Руибаль (Монтойя, 82) — Морон (Вильям Карвалью, 83).
Предупреждения: Парехо, Фойт, Пенья — Эмерсон, Миранда