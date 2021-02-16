Испания

Мадридцы ищут усиление для оборонительной линии.

Реал заинтересовался центральным защитником Браги Давидом Карму, сообщает испанское издание As.

"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.

Карму становился победителем чемпионата Европы среди команд до 19 лет в составе сборной Португалии.

Источник утверждает, что мадридцам придется выложить за португальца порядка 25 миллионов евро.

Напомним, что на Давида Карму претендует также представитель АПЛ — Манчестер Юнайтед.