Мадридцы ищут усиление для оборонительной линии.
Давид Карму (справа), фото getty images
16 февраля 2021, 20:54
Реал заинтересовался центральным защитником Браги Давидом Карму, сообщает испанское издание As.
"Королевский клуб" обеспокоен неопределенностью с будущим дуэта основных защитников — Серхио Рамоса и Рафаэля Варана.
Карму становился победителем чемпионата Европы среди команд до 19 лет в составе сборной Португалии.
Источник утверждает, что мадридцам придется выложить за португальца порядка 25 миллионов евро.
Напомним, что на Давида Карму претендует также представитель АПЛ — Манчестер Юнайтед.