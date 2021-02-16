Испания

18-летний хавбек заинтересовал клуб своими выступлениями за сборную Аргентины U-16.

Полузащитник Велеса из Буэнос-Айрес Максимо Перроне может оказаться в мадридском Реале.

По информации TyC, "сливочные" заинтересованы в трансфере 18-летнего аргентинца. В Испании хавбека уже сравнивают со знаменитым экс-полузащитником Реала Фернандо Редондо.

Перроне заинтересовал мадридский клуб во время Чемпионата мира U-16, где сборная Аргентины одержала трофей. Отмечается, что полузащитник выделялся своей зрелой игрой на турнире.

Примечательно, что аргентинец еще не дебютировал за основную команду Велеса. В приобретении хавбека также заинтересованы несколько европейских клубов, однако их названия не уточняются.

Ранее сообщалось, что капитан Реала Серхио Рамос окончательно решил покинуть Реал.

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