Испания

Бразилец считает, то Лео покинет Барселону.

Легенда Барселоны и сборной Бразилии Ривалдо заявил, что Лионель Месси больше не сыграет за "сине-гранатовых" на Камп Ноу в Лиге чемпионов.

"Месси провел последний поединок на Камп Ноу в Лиге чемпионов. С Барселоной Месси не сможет бороться за титулы. Его будущее будет за ПСЖ, тем более, что он понял его в очном матче. Это команда, которая может дать ему возможность продолжить выигрывать титулы.

У Кумана нет команды, нечего его критиковать. Ему даже на замену выпустить некого, нет нужых футболистов. Противоположное происходит с ПСЖ, который играл без Неймара и Ди Марии, но у них очень сильная стартовая команда", — цитирует Ривалдо Betfair.es.

Отметим, что Месси не нанес ни одного удара по воротам ПСЖ с игры, однако отметился голом с пенальти.

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