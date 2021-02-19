Испания

Завершился поединок 24-го тура Ла Лиги.

Бетис принимал Хетафе в рамках 24-го тура испанского чемпионата.

Единственный и победный гол был забил лишь на 84-й минуте встречи: форвард хозяев Борха Иглесиас успешно реализовал пенальти.

По итогам встречи Бетис поднялся в зону еврокубков. Команда Пеллегрини обошла Вильярреал и теперь занимает 6-ю строчку в турнирной таблице с 36-ю очками. Хетафе же продолжил свое пребывание на 14-м месте с 24-ю баллами.

Бетис - Хетафе 1:0

Гол: Иглесиас, 84 (с пенальти)

Бетис: Роблес — Эмерсон, Манди, Сидней, Миранда — Родригес, Гуардадо (Карвалью), Руибаль Гарсия (Хоакин), Фекир (Тельо), Каналес — Лорен (Иглесиас)

Хетафе: Сориа — Ньом (Унал), Даконам, Чакла, Кабако, Оливейра Мирамонтес — Кучо (Мата), Максимович, Арамбарри, Кукурелья — Анхель (Аленья)

Предупреждения: Каналес, Родригес, Гуардадо, Карвалью — Арамбарри, Чакла, Ньом, Аленья

Удаления: Карвалью, 90+1

Незабитый пенальти: Каналес, 76

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