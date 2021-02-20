Команда украинца уступила хихонскому Спортингу.
ФК Альбасете
20 февраля 2021, 22:57
В матче 26-го тура Сегунды Альбасете на своем поле минимально уступил хихонскому Спортингу со счетом 0:1.
Единственный и победный гол гости из Хихона забили в середине первого тайма, а его автором стал Бабен.
Украинский форвард Роман Зозуля, выступающий за Альбасете, вышел в стартовом составе. Он провел на поле 66 минут, после чего был заменен.
Также отметим, что начиная с 49-й минуты хозяева поля играли в меньшинстве после удаления Бойомо.
Для Альбасете это третье поражение кряду и после 26 туров команда украинца идет на 20-м месте турнирной таблицы. У Спортинга теперь 46 баллов и пятая строчка.
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