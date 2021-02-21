Испания

Защитник каталонского клуба высказался после матча испанского чемпионата.

Защитник Барселоны Хорди Альба прокомментировал ничейный результат в матче 24-го тура Ла Лиги с Кадисом.

"Вина лежит только на нас. Мы провалились, хотя доминировали на протяжении всего матча. Жаль, но винить больше некого. Мы упустили отличную возможность приблизиться к Атлетико.

Нас ждет много матчей, но так терять очки нельзя. Кадис хорошо подготовлен и уже обыгрывал нас. Мы знали, что он будет запираться в защите. Но тут никаких оправданий быть не может.

Мы должны продолжать работать, ведь мы – Барселона. Мы продолжим выступать во всех трех турнирах, но сегодняшний результат печален", – цитирует Альбу Marca.

Ранее сообщалось, что Барселона набрала наименьшее количество очков после 23-х туров за последние 14 лет.

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