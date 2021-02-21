Результаты каталонского клуба оставляют желать лучшего.
Рональд Куман, Getty Images
21 февраля 2021, 20:42
Барселона упустила победу на последних минутах матча 24-го тура Ла Лиги с Кадисом.
По итогам 23-х туров каталонский клуб набрал 47 очков.
По информации Stats Foot, это худший результат "сине-гранатовых" с сезона-2006/07, когда у Барселоны было 46 очков после аналогичного количества матчей.
Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче с Кадисом.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.