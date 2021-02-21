Испания

Результаты каталонского клуба оставляют желать лучшего.

Барселона упустила победу на последних минутах матча 24-го тура Ла Лиги с Кадисом.

По итогам 23-х туров каталонский клуб набрал 47 очков.

По информации Stats Foot, это худший результат "сине-гранатовых" с сезона-2006/07, когда у Барселоны было 46 очков после аналогичного количества матчей.

Ранее главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал ничейный результат в матче с Кадисом.

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