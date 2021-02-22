Испания

Команда Хулена Лопетеги поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги.

В поединке 24-го тура испанского чемпионата Севилья в гостях уверенно обыграла Осасуну со счетом 2:0.

Подопечные Хулена Лопетеги открыли счет в середине первого тайма усилиями защитника Диего Карлоса, а затем голландский форвард Люк де Йонг удвоил преимущество "нервионцев" в начале второго тайма.

Благодаря этой победе Севилья набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, обогнав Барселону на один балл. До мадридского Реала четыре балла, при этом у "сливочных" на одну игру больше. Осасуна имеет в своем активе 25 очков и занимает 13-е место.

Осасуна — Севилья 0:2

Голы: Диего Карлос, 19, де Йонг, 50

Осасуна: Эррера — Де Ла Пенья, Эрнандес, Гарсия (Кальери, 64), Начо Видаль (Перес, 80) — Торро, Монкайола, Ойер (Брашанац, 65) — Зубирия, Барха (Роберто Торрес, 65), Будимир (Адриан, 84)

Севилья: Буну — Рекик, Диего Карлос, Кунде, Навас — Оливер Торрес (Ракитич, 66), Фернандо, Хордан (Гудель, 87) — Сусо (Алейш Видаль, 66), Эль Хаддади (Алехандро Гомес, 80) — де Йонг (Эн-Несири, 80)

Предупреждения: Начо Видаль, Торро — Эль Хаддади, Хордан