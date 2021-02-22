Команда Хулена Лопетеги поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги.
Осасуна - Севилья, Getty Images
22 февраля 2021, 23:49
В поединке 24-го тура испанского чемпионата Севилья в гостях уверенно обыграла Осасуну со счетом 2:0.
Подопечные Хулена Лопетеги открыли счет в середине первого тайма усилиями защитника Диего Карлоса, а затем голландский форвард Люк де Йонг удвоил преимущество "нервионцев" в начале второго тайма.
Благодаря этой победе Севилья набрала 48 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице Ла Лиги, обогнав Барселону на один балл. До мадридского Реала четыре балла, при этом у "сливочных" на одну игру больше. Осасуна имеет в своем активе 25 очков и занимает 13-е место.
Осасуна — Севилья 0:2
Голы: Диего Карлос, 19, де Йонг, 50
Осасуна: Эррера — Де Ла Пенья, Эрнандес, Гарсия (Кальери, 64), Начо Видаль (Перес, 80) — Торро, Монкайола, Ойер (Брашанац, 65) — Зубирия, Барха (Роберто Торрес, 65), Будимир (Адриан, 84)
Севилья: Буну — Рекик, Диего Карлос, Кунде, Навас — Оливер Торрес (Ракитич, 66), Фернандо, Хордан (Гудель, 87) — Сусо (Алейш Видаль, 66), Эль Хаддади (Алехандро Гомес, 80) — де Йонг (Эн-Несири, 80)
Предупреждения: Начо Видаль, Торро — Эль Хаддади, Хордан