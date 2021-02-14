Испания

В битве середняков испанского чемпионата Осасуна оказалась сильнее.

В поединке 23-го тура испанской Ла Лиги Леванте на своем поле с минимальным счетом уступил приехавшей в гости Осасуне (0:1).

Единственный и победный мяч в составе команды Ягобы Аррасате забил хорватский форвард Анте Будимир, который отметился результативным ударом в середине второго тайма.

Также отметим, что вышедший на замену Хосе Луис Моралес не смог реализовать пенальти на 78-й минуте встречи, пробив в тот угол, в который прыгнул Серхио Эррера.

После 23 туров у Осасуны 25 очков и 12-е место в турнирной таблице Примеры, а у Леванте 27 баллов и 10-я строчка.

Леванте — Осасуна 0:1

Гол: Будимир, 74

Леванте: Айтор Фернандес — Тоньо Гарсия (Клерк, 77), Везу, Дуарте, Хорхе Маримон (Сон, 86) — Радоя, Пьер (Бардхи, 63), Мальса — Рочина (Де Фрутос, 63), Гомес Алькон, Леон (Моралес, 63)

Осасуна: Серхио Эррера — Хуан Крус, Давид Гарсия, Аридане Эрнандес, Видаль — Перес (Санчес, 71), Монкайола (Унаи Гарсия. 87), Торро, Торрес (Барха, 71) — Рубен Гарсия (Ойер, 82), Кальери (Будимир, 71)

Предупреждения: Тоньо Гарсия — Кальери, Монкайола

На 78-й минуте Моралес (Леванте) не реализовал пенальти