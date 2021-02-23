Испания

Футболист рассказал о тяжелой адаптации в каталонском клубе.

Бывший защитник каталонской Барселоны Жереми Матье сравнил свою карьеру в клубе с нынешней ситуацией Клемана Ленгле.

"Мой последний год в Барселоне был ужасным. Я чувствовал, что поражение в Турине от Ювентуса — моя вина. Но тогда я не понимал, почему мочили только меня. У нас на поле было 11 человек.

В Барселоне я чувствовал себя одиноким, меня никто не поддерживал. У Клемана Лангле похожая ситуация. Его сейчас все мочат, и я знаю, что это такое.

Нужно постараться сохранять позитивный настрой, чтобы изменить происходящее и стараться играть как можно лучше", — цитирует Матье Marca ссылаясь на RAC1.

Напомним, Матье перебрался в Барселону в 2014 году из Валенсии. За три сезона в футболке "сине-гранатовых" он провел 62 матча, в которых забил трижды. Карьеру завершил в лиссабонском Спортинге.

Что касается Ленгле, то он стал худшим игроком матча Барселона — ПСЖ по мнению WhoScored.